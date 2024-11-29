バイオリニスト高嶋ちさ子（56）が29日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）に出演。長男の出産後に看護師を驚愕させた出来事を振り返った。進行のお笑いコンビ「サバンナ」高橋茂雄から「痛みに耐えて何かした、ということありますか?」と聞いた。この質問に「はい！」と手を挙げた高嶋は「私、（子供）2人とも帝王切開なんですけど」と切り出した。帝王切開について、術後は「凄く痛くて」と少し起き上