ゴディバジャパンは11月29日、2025年のバレンタイン商品に、任天堂の人気ゲーム『ピクミン』『どうぶつの森』とコラボレーションしたチョコレートを発売すると発表した。発売日は2025年1月8日。全国の「ゴディバショップ」「GODIVA cafe」「ゴディバ オンラインショップ」にて数量･期間限定で販売する。販売期間は2月15日までを予定しているが、店舗によって異なる。「ゴディバ meets どうぶつの森」「ゴディバ meets ピクミン」コ
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