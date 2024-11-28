この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは琥珀(@kohaku___00)さんが見かけた男子高校生のほほえましいエピソードです。高校生ぐらいの男子はだんだんクールで大人びた雰囲気になる子もいますよね。しかし、ファミレスで琥珀さんが見かけた男子高校生2人組は少し違ったようです。思わず自分が高校生だった時を思い出して、甘酸っぱい気持ちになってしまうエピソードですよ。 男子