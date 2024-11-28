これが欲しい！の声も！ フェアレディSUVとは？2024年12月1日に開催される「NISMO FESTIVAL」に「フェアレディZ」の顔をしたSUVや、往年の名車フェアレディのようなモデルが展示されます。東京オートサロン2023に出展し、グローバルに話題となった「Fairlady X」とは日産ファン、NISMOファンが集う1年に1回のイベントがNISMO FESTIVALです。【画像】超かっこいい！ これが「フェアレディSUV」です！（40枚）今年はNISMO創立4