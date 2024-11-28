ツムラ、生理痛を可視化する体験イベントが中止「企画に意見頂戴した」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 生理痛やPMS（月経前症候群）を可視化するツムラの体験型イベント
  • 11月29日から12月8日まで開催を予定していたが、中止すると発表された
  • 同社は「企画に対するご意見」を受け、中止する判断に至ったと説明している
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