株式会社ツムラは11月29日から12月8日に開催を予定していた体験型ポップアップイベント『ちょっと生理いま邪魔しないでよプリ』を中止すると28日に発表した。【写真】生理痛をイラスト化「プリクラじゃ生理痛は伝わらない」前日に急遽中止のワケ同イベントは、生理痛やPMSのつらさがキャラクターとなって写り込み、日常生活への影響を表すプリント写真機の体験型ポップアップイベント。いわゆるプリクラのような機械の中に入っ