アストロズからFAになっていた菊池雄星（33）が日本時間26日、エンゼルスと3年約97億円で合意した。【もっと読む】「（菊池雄星を）高1で超えてやる」 天性の負けず嫌いが花巻東に進学した“本当の理由”今季の菊池は7月末のトレードデッドラインでブルージェイズからアストロズに移籍すると、2チームで計32試合の登板で、9勝10敗、防御率4.05、メジャーで自身初の200奪三振（206）。ア軍では10試合で5勝1敗、防御率2.70と期待