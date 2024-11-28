今月19日、第75回紅白歌合戦の出場歌手発表の当日、NHKは2024年度中間決算（令和6年4月1日〜9月30日）を発表した。NHK単体の事業収入は前年比382億円マイナスの3083億円、うち受信料収入は同402億円マイナスの2958億円と、5年連続で減収に。【もっと読む】NHK紅白で「受信料で支えられています」連呼のしらじらしさ 制作費3億〜5億円でどの口が？通期では、昨年秋に受信料の1割値下げを行った影響等で、23年度は単体で136億円