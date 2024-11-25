元ＤｅＮＡヘッドコーチで、野球評論家の高木豊氏が２５日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。楽天を自由契約となることが決まった田中将大投手（３６）について、「成績を見ると、はっきり言わせてもらうと、４年で２０勝。勝ち越したことがない。２桁勝ったこともない。負けが先行していて、年間５勝の投手。３６歳で５勝の投手をとる球団があるかというと非常に難しいかなと」と、楽天復帰後４年で２０勝３３敗という結