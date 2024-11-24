河村たかし前市長の国政転身に伴う名古屋市長選挙が行われ、前市長から後継指名を受けた広沢一郎さんが当選を確実にしました。 【写真を見る】名古屋市長選挙で当選確実の広沢一郎氏（60）水かぶってバンザイ「河村たかし前市長の政策と理念 引き継ぐことが有権者の心に響いた」 無所属で新人の広沢一郎さんは名古屋市出身の60歳。愛知県議や名古屋市の副市長を歴任し、選挙戦では「市民税減税」をはじめ河村前市長が取り組んだ