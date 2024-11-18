日清食品が「日清の最強どん兵衛 鴨だしそば」を2024年12月2日（月）に全国で新発売する。この商品は、過去10年間の期間限定商品の中で最も売れた年越しそばとして知られ、昨年の発売時にはSNSを中心に高い評価を得た。「日清のどん兵衛」は1976年に誕生し、和風カップ麺のトップブランドとして多くのファンに支持されている。2022年3月に登場した「日清の最強どん兵衛」シリーズは、麺、つゆ、具材、七味のすべてにこだわり、より