10月に記者が見た異様な光景11月17日、兵庫県知事選の投開票が行われ、斎藤元彦氏が元尼崎市長の稲村和美氏や無所属で維新の前参院議員の清水貴之氏を破り、再選された。午後9時43分、神戸市内の商店街にある事務所に姿を見せた斎藤氏。通りを埋め尽くした1000人を超す人から「サイトウ！サイトウ！」と大きなコールが沸き上がり、斎藤氏は何度も頭を下げた。内部告発をした元県民局長が自殺するなど、兵庫県政は混乱を重ねてきた