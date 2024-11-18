米ニューヨークでトランプ次期大統領（左）と話すイーロン・マスク氏＝16日（BradPenner―ImagnImages提供、ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ次期米政権の財務長官人事に関し、実業家のイーロン・マスク氏が有力候補と目される富豪ハワード・ルトニック氏への支持を公言し、波紋を呼んでいる。重要閣僚ポストを巡って熾烈な争いが繰り広げられる中、マスク氏の露骨な「人事介入」にトランプ次期大統領の陣営関係