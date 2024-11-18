最近よく聞く子どものSNSトラブル。友人J子のお子さんの体験談をご紹介します。小学5年生の娘が入ったグループLINEで繰り広げられていたのは、大人顔負けの小学生女子たちによる嫉妬渦巻く世界だった！？ 娘が勝手にLINEデビュー 小学5年生の娘が「最近学校がつまらない。行くのが気が重い」と言い、その憂鬱な様子にかすかな異変を感じたのが始まりでした。 心配になり担任の先生に聞いても「特にクラスでトラ