「労働組合からも辞めろ、議会からもメディアからもそして最後は副知事からも辞めてくれと言われて本当に最後は独りぼっちだった。だけどやっぱり僕は辞めるわけにはいかない」【写真】この記事の写真を見る（2枚）黒山の人だかりの中心でマイクを持つ手に力を込めたのは、斎藤元彦前兵庫県知事（46）だ。街頭演説には聴衆が殺到◆◆◆斎藤氏の再選可能性が上がった“ワケ”県議会から不信任を全会一致で突き付けられた斎藤氏