韓国が１５日に行われた「プレミア１２」の日本戦（台北ドーム）に３―６で敗戦。宿命のライバル国同士の一戦を落とすと、同国の大手ネット掲示板では辛らつな評価が相次いだ。手に汗握る戦いとなった。まずは韓国が２回に日本の先発・高橋から１点を奪い先制。ところが、直後の守りで２点を奪われて逆転を許す。１―２で迎えた４回には高橋から同点ソロ、５回には適時打で勝ち越しに成功したが、またもや直後の守りで日本に