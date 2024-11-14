2022年にYOSHIKIHYDE、SUGIZO、MIYAVIという豪華なメンツで始動した『THE LAST ROCKSTARS』の新MVが、2024年11月11日に公開。同時に、ギタリスト・MIYAVIの脱退も発表された。【写真】お騒がせ続きのYOSHIKI、スタジオで倒れ込む衝撃ショット「賢明な判断だと思う」「MIYAVIさん自身がXで《別に大きなケンカしたわけじゃないので、安心してね》《これからも変わらず大好きで尊敬するお兄ちゃんたちです》とコメントしているの