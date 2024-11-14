VPNサービス・NordVPNによって開発されたパスワードマネージャーのNordPassの公式サイトが、毎年公開している「世界で最もよく使われるパスワード」の2024年版を発表しました。Top 200 Most Common Passwords | NordPasshttps://nordpass.com/most-common-passwords-list/NordPassはセキュリティ企業のNordStellarと共同で、ダークウェブを含むさまざまな情報源から抽出した2.5TBのデータベースを分析し、世界44カ国の典型的なパス