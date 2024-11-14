お笑い芸人たむらけんじ（51）が14日までに、インスタグラムでライブ配信を実施。かつて交際していたタレントで女優の鈴木紗理奈（47）について言及した。たむらは自身が経営する焼き肉店「炭火焼肉たむら」が経営危機にあることから、移住した米ロサンゼルスから緊急帰国し、現在は日本に滞在中。この日のインスタライブは同焼き肉店の事務所から配信し、「ここはウチの事務所なんですけど、後ろの壁紙見てわかる人もおるんちゃう