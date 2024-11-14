【バクー＝天沢正裕】ロシアが１年間に排出している温室効果ガス「メタン」の量を解析したところ、公表量の約２・４倍にのぼったとの調査結果を国立環境研究所（国環研）がまとめた。ロシアが公表しているデータが不正確な可能性があるという。アゼルバイジャンの首都バクーで開催中の気候変動枠組み条約第２９回締約国会議（ＣＯＰ２９）で、近く発表する。国環研は、日本の温室効果ガス観測衛星「いぶき」が２００９〜２０年