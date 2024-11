タニタは11月7日、SNKとのコラボレーション製品である業務用体組成計「マルチ周波数体組成計 THE KING OF FIGHTERS モデル」と歩数計「3D(3軸加速度)センサー搭載歩数計 NEOGEO モデル」、温湿度計「デジタル温湿度計 NEOGEO モデル」「同 THE KING OF FIGHTERS モデル」を発売しました。計測後に「KOF ’98」が遊べる業務用体組成計マルチ周波数体組成計は、主にフィットネスジムや病院などに設置されている業務用体組成計のフ