シャープの業績シャープが12日発表した2024年9月中間連結決算は、本業のもうけを示す営業損益が4億円の黒字（前年同期は58億円の赤字）で、2年ぶりに黒字転換した。業績不振の原因となった液晶パネル事業を縮小したことが寄与した。売上高は、前年同期比5.3％減の1兆964億円。純利益は有価証券の売却益などを計上し、約4.6倍の229億円だった。