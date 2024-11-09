11月8日、松本人志が文藝春秋と「週刊文春」編集長を相手に、5億5000万円の損害賠償請求を求めた訴えを取り下げることが発表された。徹底的に争う姿勢を見せていた松本の急展開の結末に、芸人仲間が声を上げている。「さまぁ〜ず・三村マサカズさんは、《松本人志復活！ですなぁ。いいねーーーー！》とXに気持ちをつづり、事務所後輩であるオズワルド・伊藤俊介さんは《松本さん！！ダウンタウンが戻ってくる！！やっと！！嬉