お笑いコンビ・ナインティナインが７日深夜に放送されたニッポン放送ナインティナインのオールナイトニッポン」に出演。同局で１２月２４日から２５日にかけて２４時間生放送される「第５０回ラジオ・チャリティー・ミュージックソン」の、メーンパーソナリティを務めるタレントの出川哲朗について語った。リスナーから大役を務める出川への差し入れについて聞かれ、岡村隆史は「する気ないです。あいつからもらったことも