松本人志が訴え取り下げ、1カ月前に起こっていた異変「カウントダウン？」女性自身

松本人志が訴え取り下げ、1カ月前に起こっていた異変「カウントダウン？」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 松本人志文春に対する訴えを取り下げたと「女性自身」が伝えた
  • 10月に「水ダウ」の公式サイトに変化があった、とWEBメディアライター
  • ファンからは「復帰間近か」「カウントダウン開始？」などの声が出ていた
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