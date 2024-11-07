人気チョコレート菓子「チロルチョコ」を製造・販売するチロルチョコ社が7日、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。ネット上で起きた騒動をスマートに解決した上で、「今回の件でご不快とご不安な気持ちにさせてしまった皆様、申し訳ございません」とさらにユーザーを気遣った投稿をしたことで「神対応」と話題になっている。 【写真】「神対応」の後に「夢のコラボ」を発表したチロルチョコ