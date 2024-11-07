予想通り、と言うべきか。7日に「正力松太郎賞」の選考委員会が都内で開かれ、チームを26年ぶりの日本一に導いたDeNAの三浦大輔監督（50）が満場一致で選出された。【もっと読む】石井琢朗コーチが三浦監督との《関係悪化説》を払拭、「ピエロ」を演じたCS突破の夜王貞治ソフトバンク球団会長、高田繁元ヤクルト監督、山本浩二元広島監督ら5人の選考委員による「満場一致」と言うものの、実際には選考委員会は大紛糾。日本シリ