ええ？まるで西部警察？栃木県警が誇るスーパーカーパトカーが一挙出動！華麗なフォーメーション走行でスーパーGTを盛り上げる！栃木県警が誇る「スーパーカーパトカー」が勢揃いしました。レクサス「LC」や日産「GT-R」、ホンダ「NSX」などのパトカー仕様は圧巻です。栃木県警が誇るスーパーカーパトカーが一挙出動！華麗なフォーメーション走行でスーパーGTを盛り上げる！日本屈指の観客動員数を誇るモータースポーツの