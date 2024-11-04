 2024-2025日本カー・オブ・ザ・イヤー、ノミネート車、全31台を公開！ 日本カー・オブ・ザ・イヤー実行員会は、2024-2025日本カー・オブ・ザ・イヤーの選考対象となるノミネート車を発表した。今年は、計31台の中から、イヤー・カー選考される。ノミネート車は、2023年11月1日から2024年10月31日までに発表または発売されたモデルが対象。一次選考により上位10台が選考され、日本カー・オブ・ザ・イヤー最終選考の候補