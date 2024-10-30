ドンヘ（SUPER JUNIOR／SUPER JUNIOR-D&E）が11月24日（日）に神奈川・横浜BUNTAI、11月29日（金）に大阪・フェニーチェ堺 大ホールで、ソロファンミーティング『2024 DONGHAE FANCON [East Coast] in JAPAN』を開催することがわかった。 ドンヘは、SUPER JUNIORおよびSUPER JUNIOR-D&Eのメンバー。今回日本で開催する『2024 DONGHAE FANCON [East Coast] in JAPAN』は、2005年の韓国デビュ&#125