中国のスマートフォン市場についてのレポートを調査会社・IDCとCanalysがそれぞれ発表しました。市場シェアのトップは前四半期から引き続きvivoが守り、2位はほぼ団子状態となっています。IDCによると、Huaweiの販売台数が前年比42％増と好調だとのことです。IDC: Chinese Smartphone Market Continues Growth Streak with 3.2% Rise in 3Q24https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP52680124#China's #Smartphone mar