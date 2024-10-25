ドジャースの大谷翔平投手（30）が大リーグ史上初の「50―50（50本塁打、50盗塁）」を達成した際の50号記念ボールを落札した投資会社「UCCapital」が25日、声明を発表した。同社は「この歴史的な50本塁打の記念ボールは、世界中の多くの野球ファンにとっての聖杯であり、そのために私たちはこの歴史的な価値を持つ野球を台湾に持ち帰り、歴史の一瞬を共有することを誇りに思っています」と大谷の50号記念ボールを落札した喜