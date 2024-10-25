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丸田佳奈氏　立花孝志氏の兵庫県知事選出馬にゲンナリ「民主主義として…」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 丸田佳奈氏が25日の番組で、立花孝志氏の兵庫県知事選出馬に触れた
  • 出馬の意図を巡り、知事になる気のない候補が乱立する可能性などに言及
  • そうして票が分散することに「民主主義としてどうなの？」と思うと話した
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