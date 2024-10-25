現在放送中の大河ドラマ『光る君へ』が本日10月25日、およそ1年半にわたる撮影を終了した。本作は昨年5月に平安神宮（京都市）でクランクイン。主人公のまひろ（紫式部）を演じきった吉高由里子、藤原道長役・柄本佑からのコメントも到着している。 【主演・吉高由里子（まひろ／紫式部 役）コメント】 「光る君へ」を撮影していた1年半は毎日、現場に来ることが楽しみで私の日常になっていました。その「日常」というものが、明日