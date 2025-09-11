人には誰しも、他人に言えない過去の記憶があるもの。勘違いしたカッコよさを追求していた若い頃の「自分設定」は、彼女にバレると恥ずかしいようです。今回は10代から30代の独身女性219名に聞いたアンケートを参考に、「『そんな人だったなんて知らなかった…』と彼女にガッカリされる、封印しておくべき黒歴史９パターン」をご紹介します。【１】「オレ様キャラ」がカッコいいと思い、女性に対して異様に偉そうに振る舞っていた