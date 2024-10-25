ダッシュで場所取り→おしくらまんじゅう、警備員「会見を始めないぞ」とんでもない熱量だった。ドジャース大谷翔平投手のワールドシリーズ前日会見。日米だけでなく、中南米のメディアを含めて、30、40人があっという間に集結した。「いよいよ始まるなという。興奮している感じです」。大谷の生声を聞き逃さまいと、音声を録音するiPhoneを伸ばすのに必死だった。取材の“場所取り”からとんでもなかった。会見前、報道陣が