ドトールコーヒーが展開する「CAFE LEXCEL(カフェ レクセル)」は11月7日、2025年の福袋『2025HAPPY BAG』の予約受付を開始する。「CAFE LEXCEL(カフェ レクセル)」ロゴ福袋は全6種類。ファクトリーブランド「TO&FRO(トゥーアンドフロー)」と、ライフスタイルブランド「kippis(キッピス)」とのコラボ福袋を取りそろえる。予約は店舗とオンラインショップで受け付ける。店頭予約販売は12月25日まで、オンラインショップ予約販売