2024年10月にアメリカマクドナルドで集団食中毒が発生したことを受け、タコベルやケンタッキーフライドチキン(KFC)などいくつかのファストフードチェーンが「タマネギ」の使用を停止し始めたことが報告されています。食中毒の発生源は確認されていませんが、タマネギが最も有力だと考えられているとのことです。E. coli Outbreak Linked to McDonald’s Quarter Pounders | E. coli infection | CDChttps://www.cdc.gov/ecoli/ou