マンチーニ監督の解任が決定【写真：ロイター】FOOTBALL ZONE

サウジがマンチーニ監督を解任も退職金に50億円？年俸は40億円報道

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • サウジアラビアサッカー連盟は21日、マンチーニ監督を解任したと発表した
  • 現地メディアによると、年俸は約40億円と伝えられていた
  • しかし1月のアジア最終予選では、日本に0-2で敗れるなど苦戦が続いた
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