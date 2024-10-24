銀座「フェンディ」で店員ら4人がひざまずき謝罪 中国人観光客とトラブルFNNプライムオンライン

銀座「フェンディ」で店員ら4人がひざまずき謝罪 中国人観光客とトラブル

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 銀座の「フェンディ」で起きた中国人観光客による買い物トラブル
  • 中国のSNSに、店員ら4人がひざまずいて謝罪する写真が投稿された
  • この客は、試着中のストールを説明もなく店員に剥ぎ取られたとしている
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