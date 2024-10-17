10月15日に開催された北中米ワールドカップ・アジア最終予選の第４節で、日本と同じグループCのインドネシア代表は、中国と敵地で対戦。前半に２点のリードを許す苦しい展開となり、ここまで３連敗中だった相手に１−２で敗れた。この一戦の後、インドネシアを率いる韓国人のシン・テヨン監督が発したコメントが反響を呼んでいる。韓国メディア『スポーツ朝鮮』によれば、カウンター狙いの極端な守備的な戦術を採用した相手