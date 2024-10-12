10月11日、『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）に、俳優・東出昌大が出演。ここ数年、山ごもり生活で何かと話題を振りまいてきた東出は、8月27日に元女優の松本花林と再婚を発表したばかりとあって、注目が集まった。「番組スタートの段階で『ハイボール4杯目』という東出さんは、控室でジョッキ3杯を飲んだことを明かし、のっけからハイテンション。番組から出演オファーを受けた段階では、まだ結婚していなかったそうで、