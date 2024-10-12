大谷はダルビッシュの前に3打数無安打に封じられるなど4打数無安打【MLB】ドジャース 2ー0 パドレス（日本時間12日・ロサンゼルス）ドジャースは11日（日本時間12日）、本拠地で行われたパドレスとの地区シリーズ第5戦に2-0で勝利し、3勝2敗で3年ぶりのリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。「1番・指名打者」で先発出場した大谷翔平投手は、ダルビッシュ有投手に3打数無安打に封じられるなど4打数無安打だった。試合後は、地