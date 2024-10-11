日本代表は10日に行われたFIFAワールドカップ26アジア最終予選・グループC第3節でサウジアラビア代表に勝利。日本史上初となるワールドカップ（W杯）最終予選での開幕3連勝を飾った。日本代表は前半14分に鎌田大地が先制ゴールを奪うと、後半には81分に小川航基がヘディングで追加点を決め、2−0で勝利した。この結果、2014年ブラジルW杯最終予選で記録した開幕2連勝を上回り、日本代表史上初となるW杯最終予選開幕3連勝を記録