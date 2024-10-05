『今年も“おいしい秋”がやってきた！セブン-イレブン「秋の味覚祭」がスタート』で紹介したように、株式会社セブン-イレブン・ジャパンは、2024年10月1日（火）より全国のセブン‐イレブン店舗にて「秋の味覚祭」と題し、“食欲の秋”にぴったりな秋の旬食材を使ったスイーツやアイス、お弁当、冷凍食品など全23種類を順次発売する。これに伴い、10月2日（水）、報道関係者向けに試食会が実施された。当日、同社 商品本部 ベーカ