DMM.comが運営する動画配信サービス「DMM TV」が、累計販売数180万部を突破した人気コミックを映画化した『違国日記』を独占見放題で配信することを発表した。この映画は、「心が救われる」「人生の本棚にはいった」と、多くの共感を得た作品である。『違国日記』は、人見知りな小説家・高代槙生（35歳）と、その姪・田汲朝（15歳）の対照的な二人の同居生活を描いたヒューマンドラマ。互いに理解し合えない寂しさを抱えながらも、