人気サッカー漫画「ブルーロック」（原作・金城宗幸、漫画・ノ村優介）がイングランド・プレミアリーグの名門リバプールFCとコラボを果たした。期間限定で単行本カバーにリバプールFCのユニホーム姿の人気キャラクターが登場し、さらにリバプールFC公式グッズのプレゼント企画が実施される。 【写真】リバプールＦＣの赤いユニホームを着用した潔世一 今