『マンガで読む 嘘つき中国共産党』よりデイリー新潮

中国政府のお墨付き「反日教育」の実態 中国人漫画家が告発

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 中国出身の風刺漫画家が、中国反日教育についてデイリー新潮に述べている
  • 中国政府が反日教育や抗日ドラマに「お墨付き」を与えているという
  • 日本政府も「遺憾」以上の対応を続けることが求められるのでは、とした
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