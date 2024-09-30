モデルナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）が、自身が代表を務めていたチャリティ団体「ファッション・フォー・リリーフ（Fashion For Relief）」における寄付金の不正利用が発覚し、英チャリティ委員会から慈善団体の代表資格剥奪処分を受けたことが明らかになった。複数の海外メディアが報じている。 【画像をもっと見る】 ファッション・フォー・リリーフは、2005年にナオミ・キャンベルが設立した慈善団体。英ガーディ