9月30日に臨時総務会を開き、自民党の新執行部を発足させた石破茂新総裁（67）。副総裁には菅義偉前首相（75）、最高顧問には麻生副総裁（84）が就任した。その後、行われた新役員共同記者会見での菅副総裁の様子にSNS上で心配の声が相次いでいる。記者会見には、石破総裁、党の4役である森山裕幹事長（79）、鈴木俊一総務会長（71）、小野寺五典政務調査会長（64）、小泉進次郎選挙対策委員長（43）、そして菅副総裁が出席。会見